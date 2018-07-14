ثورة ساري في تشيلسي تغلق الباب في وجه الريال للتعاقد مع هازارد وكورتوا

2018/07/14 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – تولى ساري زمام المسئولية في تشيلسي بصورة رسمية خلفًا لكونتي لتتغير الكثير من النقاط في مستقبل لاعبي البلوز مثل كورتوا وهازارد واللذان تناولت الأخبار رغبتهما في الإنتقال لريال مدريد وإهتمام النادي الإسباني بالحصول على توقيعهما .

فساري لم يأتي لتشيلسي من أجل لا شئ لكنه يود أن يقوم بثورة مع النادي مثلما حدث في نابولي حيث أحدث طفرة كبيرة ظهر أثرها على اللاعبين أمثال هيجواين الذي سجل 36 هدفًا في موسم واحد ، وهو ذات الحال مع هازارد الذي يعد أحد العناصر الهامة التي يحتاجها ساري في ثورته الإنجليزية حيث يتمتع النجم البلجيكي بالكثير من التميز الذي سيساعد المدرب في خطته .

أما كورتوا فهو الحارس الذي تطور مستواه بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة ، وهو مايجعل ساري متمسكًا به ومفضلًا عدم رحيله عن النادي لأي وجهة مما سيغلق الباب أمام الريال في إمكانية التعاقد مع أي من اللاعبين حال قررا الإستمرار ليكونا جزءًا من ثورة ساري .

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