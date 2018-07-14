الإنكليز يطالبون بلقب

2018/07/14 | 14:30

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بغداد/..



تواصلت ردود الفعل الإيجابية من قبل الجماهير الإنكليزية على الرغم من توديع منتخب الأسود الثلاثة لكأس العالم من الدور نصف النهائي عقب الهزيمة أمام منتخب كرواتيا بهدفين مقابل هدف واحد.

ووجهت الجماهير التحية للجميع وعلى رأسهم المدرب غاريث ساوثغيت الذي اعتذر للجماهير الحاضرة في الملعب ووجه لهم التحية بدوره وسط مشاهد من الدموع والحسرة في الملعب وفي المدرجات على ضياع حلم المونديال.

وطالبت الجماهير الإنكليزية بتكريم المدرب ساوثغيت ومنحه لقب "سير" تقديراً له على ما فعل لمنتخب إنكلترا الذي حقق إنجازاً بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم لأول مرة منذ 28 عاماً وتحديداً في مونديال 1990 في إيطاليأ.

وكان ساوثغيت قد بدأ تدريب المنتخب الإنكليزي عام 2016 عقب إقالة المدرب سام ألاردايس، وحقق نتائج جيدة رفقة المنتخب توجها بالوصول إلى قبل نهائي مونديال روسيا.انتهى أ د

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