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العراق يضع قوات الأمن في حالة تأهب إثر احتجاجات في الجنوب
2018/07/14 | 14:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قالت مصادر بالمخابرات العسكرية ووزارة الدفاع العراقية إن العراق وضع قوات الأمن في حالة تأهب قصوى اليوم السبت إثر احتجاجات في محافظات بالجنوب.

وأصدر حيدر العبادي، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، هذا الأمر الليلة الماضية في توجيه عسكري اطلعت عليه رويترز.

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