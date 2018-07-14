العبادي يأمر بدخول القوات الأمنية في حالة الإنذار

2018/07/14 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأمر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، القوات الأمنية بدخول حالة الإنذار "ج" مع اتساع رقعة الاحتجاجات في عدد من المظاهرات والتي تخللتها أعمال عنف.وتشير وثيقة صادرة من قيادة العمليات المشتركة، اطلعت عليها شبكة رووداو الإعلامية إلى صدور أمر من العبادي، بدخول القوات الأمنية بمختلف صنوفها، في حالة الإنذار "ج".كما وجه العبادي "بالتحاق القادة والآمرين بشكل فوري، وتواجدهم على رأس قطعاتهم العسكرية، إضافة إلى التحاق جميع الضباط بوحداتهم".وتشهد عدة محافظات عراقية منها بغداد والبصرة وذي قار وميسان والنجف مظاهرات حاشدة منذ نحو أسبوع ضد تردي الخدمات وتفشي البطالة، تخللتها يوم أمس إغلاق الطرق الرئيسية ومهاجمة مقرات عدد من الأحزاب السياسية فضلاً عن اقتحام مطار النجف، وأسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات من المحتجين ومنتسبي القوات الأمنية بجروح.

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