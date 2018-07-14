السبت 14 تموز 2018 م (1 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


العبادي يأمر بدخول القوات الأمنية في حالة الإنذار
2018/07/14 | 14:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رووداو – أربيلأمر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، القوات الأمنية بدخول حالة الإنذار "ج" مع اتساع رقعة الاحتجاجات في عدد من المظاهرات والتي تخللتها أعمال عنف.وتشير وثيقة صادرة من قيادة العمليات المشتركة، اطلعت عليها شبكة رووداو الإعلامية إلى صدور أمر من العبادي، بدخول القوات الأمنية بمختلف صنوفها، في حالة الإنذار "ج".كما وجه العبادي "بالتحاق القادة والآمرين بشكل فوري، وتواجدهم على رأس قطعاتهم العسكرية، إضافة إلى التحاق جميع الضباط بوحداتهم".وتشهد عدة محافظات عراقية منها بغداد والبصرة وذي قار وميسان والنجف مظاهرات حاشدة منذ نحو أسبوع ضد تردي الخدمات وتفشي البطالة، تخللتها يوم أمس إغلاق الطرق الرئيسية ومهاجمة مقرات عدد من الأحزاب السياسية فضلاً عن اقتحام مطار النجف، وأسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات من المحتجين ومنتسبي القوات الأمنية بجروح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يأمر بدخول القوات الأمنية في حالة الإنذار "ج") نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يأمر بدخول القوات الأمنية في حالة الإنذار "ج") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ تعرف على ما تسببه المشروبات الغازية "الدايت" على صحتكم
⋙ فلسطين : الصهاينة يعاودون قصف قطاع غزة
⋙ البحرين : علماء البلاد يحملون النظام مسؤولية تردي صحة الشيخ عيسى قاسم
⋙ عملية امنية واسعة في مركز ناحية القيارة وضبط خلايا نائمة لداعش
⋙ كأس العالم | تعرف على أكثر الأندية مساهمة بلاعبيها في نهائي موسكو
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسل الغد: الاحتلال يقصف موقعا بثلاثة صواريخ وسط غزة
⋙ فيديو| مراسل الغد يرصد تفاصيل الاتفاق الجديد بين الحكومة التونسية والاتحاد العام
⋙ بالصور .. متظاهرون يحاصرون مقر حركة البشائر في بابل
الأكثر شيوعا