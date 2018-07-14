2018/07/14 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلشدد كلٌّ من زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، ورئيس تحالف "الفتح"، هادي العامري، خلال اجتماعهما، على ضرورة الإسراع بتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في محافظة البصرة وعدد من المحافظات الأخرى.وقال المكتب الإعلامي لعمار الحكيم، في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية: "دعونا الحكومة إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في محافظة البصرة وعدد من المحافظات الأخرى والمطالبين بتحسين الواقع الخدمي وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد،".وأضاف البيان: "أعلنا عن وقوقنا مع المتظاهرين وتضامننا مع مطاليبهم، مع التأكيد على ضرورة سلمية المظاهرات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة"زوتابع البيان: "كما أكدنا خلال استقبالنا رئيس تحالف الفتح، الأستاذ هادي العامري، على أن ما تشهده محافظات البلاد من مظاهرات يجعل من تشكيل حكومة الخدمة أولوية قصوى، ويحمل القوى السياسية مسؤولية الإسراع بتشكيلها".وأردف البيان: "كما دعونا إلى استمرار الحوارات للوصول إلى التحالفات المطلوبة وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، كما بحثنا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم والعامري يشددان على ضرورة الإسراع بتنفيذ المطالب "المشروعة" للمتظاهرين) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم والعامري يشددان على ضرورة الإسراع بتنفيذ المطالب "المشروعة" للمتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).