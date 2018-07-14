بابل.. متظاهرون غاضبون يقتحمون مقري حزبي

2018/07/14 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلاقتحم متظاهرون غاضبون من سوء الخدمات العامة وقلة فرص العمل، اليوم السبت، مقر حزبيين سياسيين في مدينة الحلة، مركز محافظة بابل جنوبي العراق.وقال شهود عيان، إن "المتظاهرين اقتحموا مقري حزبي (الدعوة والفضيلة) الإسلاميين في مدينة الحلة"، دون مزيد من التفاصيل.ويتزعم حزب الفضيلة عبد الحسين الموسوي، وهو من الأحزاب الشيعية الرئيسية في العراق، بينما يتزعم حزب الدعوة نوري المالكي، وينتمي له أيضاً رئيس الوزراء حيدر العبادي.من جانبه، قال النقيب عبد الهادي الطائي، في تصريح صحفي، إن "المتظاهرين قطعوا شارع (الإمام علي) الرئيسي وسط مدينة الحلة، وكذلك (جسر الهنود)".وأضاف أن "قوات مكافحة الشغب والشرطة المحلية تنتشر بكثافة في المدينة"، مشيراً أن "الأجواء متوترة".وتأتي هذه التطورات غداة احتجاجات شعبية عارمة تخللتها مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محافظات جنوبي البلاد.وتأججت الاحتجاجات في البداية من محافظة البصرة، التي تعد مركز صناعة النفط في العراق، الأحد الماضي، إثر مقتل محتج وإصابة 3 آخرين جراء ما قال محتجون إنه "إطلاق نار لجأ إليه الأمن لتفريق متظاهرين" شمالي المحافظة.وامتدت التظاهرات مساء أمس الجمعة، لتشمل محافظات ذي قار وبابل وكربلاء وميسان والديوانية والنجف.وتتركز مطالب المحتجين على تحسين الواقع المعيشي وتوفير الخدمات الأساسية من قبيل الماء والكهرباء، ومحاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها، وتوفير فرص عمل للعاطلين.

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