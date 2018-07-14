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السيتي أكثر المستفيدين من مشاركة لاعبيه في كأس العالم
2018/07/14 | 14:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – في تقرير حول أكثر الأندية التي استفادت على الصعيد المادي من مشاركة لاعبيها في كأس العالم فقد احتل السيتي القمة بـ 3.907.151 مليون يورو .

هذا ويليه ريال مدريد بـ 3.818.085 مليون يورو ثم تشيلسي بـ 3.506.574 مليون يورو يليه توتنهام ، برشلونة ، باريس سان جيرمان ، مانشستر يونايتد ، موناكو ، أتليتكو مدريد واليوفينتوس .

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