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متظاهرون يحرقون منزل القيادي في تحالف النصر صادق اللبان بالنجف
2018/07/14 | 14:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/بغداد أقدم متظاهرون اليوم السبت، على حرق منزل القيادي في تحالف النصر، والنائب السابق في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، صادق اللبان، في محافظة النجف.

وقال مصدر لـ “الرشيد نيوز”، إن “متظاهرين غاضبين أقدموا على حرق منزل القيادي في تحالف النصر، صادق اللبان، الكائن في محافظة النجف”.

وأضاف المصدر، أن “المتظاهرين حرقوا الكرفانات […]

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