مصدر:وفد من التيار الصدري يتفاوض مع بعض شيوخ عشائر البصرة

2018/07/14 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 14 يوليوز 2018 - 2:35 م

البصرة/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، السبت (14 تموز 2018)، بأن وفد التيار الصدري الذي وصل الى البصرة، صباح السبت 14 تموز 2018، لجأ الى شيوع عشائر المحافظة من أجل التهدئة، بعد عجزه عن إيجاد قيادة للتظاهرات.وافاد، إن “وفد التيار الصدري عجز عن ايجاد قيادة للتظاهرة حتى يتفاوض معها لذلك اجتمع بشيوخ العشائر في المحافظة”.وأضاف، أن “الوفد يحاول السيطرة على الموقف، فضلاً عن الاستماع لمطالب المتظاهرين”.وأضاف، أن “الوفد التقى بعشائر وأعيان المحافظة، وناقش التظاهرات مع عدد من الناشطين والمؤثرين في المحافظة”، فيما أكد على ضرورة “الالتزام بالطرق السلمية في الاحتجاج”.وكان الصدر أكد، أمس الجمعة، أنه مستعد لإرسال وفد من التيار لاستلام مطالبات المتظاهرين، وتسليمها بدوره الى الجهات المعنية، قبل ان يعلن تضامنه مع المتظاهرين، ووقوفه معهم، شريطة أن يلتزمون بالسلمية.وشهدت محافظات البصرة وميسان وذي قار وبابل والديوانية وواسط وكربلاء، تظاهرات واعتصامات واسعة، احتجاجا علىالفساد وتفشي البطالة وانعدام الخدمات، فيما اقتحم المتظاهرون في عدد من هذه المحافظات مقار الحكومات المحلية، وهاجموا مقار الأحزاب بالحجارة.وشهدت التظاهرات صدامات تكررت في عدة محافظات بين المحتجين وقوات الامن، الامر الذي ادى لوقوع جرحى وقتلى بين صفوف المتظاهرين.

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