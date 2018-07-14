اللجان المختصة بتدقيق محطات صلاح الدين تباشر الفرز والعد اليديوي

2018/07/14 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – واعباشرت اللجان المختصة بالفزر والعد اليديوي، باليوم السبت، عملية تدقيق الصناديق في محطات محافظة صلاح الدين.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “اللجان باشرت بالفرز والعد اليدوي فضلا عن التحقق من نوع الشكاوى والطعون والاقفال وفتح الصناديق وفحص محتوياتها بالكامل وبدء العملية الاجرائية لاحتساب الاصوات وكتابة تقرير الناخب بما يعرف باستمارة 41”.وأضاف أنه “جرى أيضا احضار الصناديق ذات الشريط الاحمر في محافظة صلاح الدين اثر وجود عملية تدقيق وتسوية ومطابقة اولية”، مبيناً أنه “في حال وجود خطأ في أية محطة فإنها تحال الى لجنة مختصة تتكون من القاضي المنتدب ومدير المكتب في المحافظة وهو قاضي ايضا ومدير الشعبة الفنية في مجلس المفوضين لتتم عملية التحقيق بتلاعب امام مجلس المفوضين المنتدبين”.وتابع أنه “في حال وجود ملاحظة او شكوى من خلال وكلاء الكيانات السياسية او ممثلي المرشحين باستطاعتهم سحب استمارة 42 الزرقاء، وكتابة نوع الشكوى مع ارفاق الاثبات ووضعها ضمن الطعون او الشكاوى وارسالها الى هيئة التمييز للنظر بها ومن ثم الذهاب الى المحكمة الاتحادية وهذه اجراءات ثانوية بعد تدقيق الشكوى”.

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