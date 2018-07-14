وزارة الإتصالات توضح سبب ضعف الانترنت في البلاد

2018/07/14 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الإتصالات عن أسباب ضعف الإنترنت في البلاد، مؤكدة أنه بسبب قطع في كابل التوصيل بين كركوك والطوز.وقال الوكيل الفني للوزارة أمير البياتي في تصريح صحفي: " ان قطع شبكة الإنترنت منذ ساعة متأخرة من ليلة الأمس فني بسبب قطع بكابل التوصيل بين كركوك والطوز شمالي البلاد.وأضاف :"أن كوادر الوزارة مستمرة بعملية إصلاح الكابل وعودة الخدمة دون أن يحدد فترة زمنية لعودتها.

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