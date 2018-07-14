قاض يأمر الحكومة الأمريكية بتمويل تكاليف لم شمل مهاجرين مع أبنائهم

2018/07/14 | 15:32

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- 7/14/2018 3:04:00 PM 6 عدد القراءات‌‌

خندان -

أمر قاض أمريكي الحكومة، بتمويل تكاليف لم شمل المهاجرين مع أبنائهم بعد أن فصلهم مسؤولون عند الحدود الأمريكية المكسيكية.وتعمل الحكومة الأمريكية على لم شمل نحو ألفي طفل مع آبائهم الذين اعتُقلوا وتم فصلهم عن أبنائهم في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقضي "بعدم التسامح مطلقا" لردع ما وصفه بالهجرة غير الشرعية.وقال القاضي دانا سابراو خلال جلسة في سان دييغو، انه ‭"ليس منطقيا قيام أي من الآباء الذين تم فصلهم بدفع أي شيء".وكان سابراو قد أمر في حزيران بلم شمل الأطفال بحلول 26 تموز ولم تستطع الحكومة الوفاء بموعد نهائي الأسبوع الماضي للم شمل الأطفال الأصغر سنا مع آبائهم.

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