عفرين.. مسلحو الفصائل السورية يختطفون 13 مدنياً ويطالبون ذويهم بفدية لإطلاق سراحهم

2018/07/14 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – عفريناختطف مسلحو الفصائل السورية التابعة لتركيا، 13 مديناً من بلدتي "شيراوا وراجو" في منطقة عفرين بكوردستان سوريا، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.وأفادت مصادر من داخل ناحية "شيراوا"، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن "مسلحي الفصائل السورية اقتحموا قرية (بايي) واختطفوا 9 مدنيين واقتادوهم إلى جهة مجهولة".وأضافت المصادر أن "المسلحين يطالبون أهالي المختطفين بفدية مقابل إطلاق سراح كل واحد منهم".كما أقدم مسلحو الفصائل المذكورة على اعتقال 4 مدنيين في ناحية "راجو" التابعة لمنطقة عفرين بكوردستان سوريا.وأكدت عدة مصادر من داخل منطقة عفرين، أن "مسلحي الفصائل السورية اقتحموا قرية (مسك) التابعة لناحية (راجو)، واعتقلوا 4 مدنيين، واقتادوهم إلى جهة مجهولة".وفي سياق متصل، داهم مسلحو الفصائل السورية التابعة لتركيا قرية "ساريا" التابعة لناحية "ماباتا"، واقتحموا منازل المواطنين بالقوة وأحرقوا عدداً من المنازل والمحلات.وبعد سيطرة القوات التركية والفصائل السورية المسلحة التابعة لها على منطقة عفرين بكوردستان سوريا، بدأ مسلحو تلك الفصائل بنهب وسلب وسرقة كل شيء، بدءاً من الدجاج والمواشي، وصولاً إلى السيارات والآليات الزراعية وأثاث ومحتويات المنازل، ومع انطلاق موسم الحصاد، بدأ مسلحو تلك الفصائل بنهب وسلب المحاصيل الزراعية أيضاً، فضلاً عن الاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب واضطهاد المواطنين واقتحام بيوتهم وانتهاك حرماتها دون أي رادع.

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