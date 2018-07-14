2018/07/14 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمنى تورط دار أيتام غير مرخصة في مقتل ثلاثة أطفال عثر على جثثهم في حالة تعفن، فيما يعرف إعلاميا بقضية "مذبحة أطفال المريوطية".

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