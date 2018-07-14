السبت 14 تموز 2018 م (1 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


كشف غموض
2018/07/14 | 15:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف مصدر أمنى تورط دار أيتام غير مرخصة في مقتل ثلاثة أطفال عثر على جثثهم في حالة تعفن، فيما يعرف إعلاميا بقضية "مذبحة أطفال المريوطية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كشف غموض "مذبحة أطفال المريوطية"... الأمن المصري يتوصل لمشتبه بهم) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كشف غموض "مذبحة أطفال المريوطية"... الأمن المصري يتوصل لمشتبه بهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ارسنال ينضم إلى سباق الحصول على نجم ألمانيا الشاب
⋙ دروجبا عن انتقال رونالدو لليوفى :” اختار الطريق الصعب”
⋙ الجيش السوري يزيل السواتر الترابية على الحدود الاردنية
⋙ مانشستر سيتي يتهم نابولي بالتلاعب في صفقة جورجينيو
⋙ لاعب تنس يسخر من نيمار في منافسات ويمبلدون
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| رئيس إريتريا يصل إثيوبيا في زيارة تاريخية لفتح صفحة سلام جديدة
⋙ فيديو| مراسل الغد: الاحتلال يطلق الرصاص على المتظاهرين في الخليل
⋙ بالصور .. الاعرجي يحضر احتفالية تخرج دورة من ضباط الامن الداخلي
الأكثر شيوعا