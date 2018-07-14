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المعارضة ووزراء إسرائيليون يحثون نتنياهو على الحرب في غزة
2018/07/14 | 15:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاجمت المعارضة الإسرائيلية ووزراء في الحكومة بنيامين نتيناهو، رئيس الوزراء، بدعوى تخاذله أمام حركة حماس في قطاع غزة.

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