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بعضها أمريكي... أسلحة وأجهزة اتصالات وقذائف خلفها
2018/07/14 | 15:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خلال تمشيطها القرى التابعة لمدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، عثرت وحدات من الجيش السوري على أسلحة وأجهزة اتصالات وقذائف بعضها أمريكي الصنع من مخلفات إرهابيي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).

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