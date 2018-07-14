2018/07/14 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقيت فتاتان مصرعهما يوم السبت بعد ان غرقا اثناء السباحة في نهر الخازر ضمن الحدود الإدارية لقضاء "بردرش" في محافظة دهوك.

ولقيت الفتاتان التي تبلغ احدهما 15 عاما، والثانية 14 عاما مصرعهما في النهر فيما تمكنت فرق الغوص التابعة للدفاع المدني من انقاذ ثالثة تبلغ من العمر 12 عاما من الغرق.

الى ذلك أعلنت شرطة محافظة دهوك في بيان بوقوع حادث تصادم في تمام الساعة 10:10 دقائق من صباح اليوم على الطريق الرئيس سيميل – دهوك.

وقالت الشرطة ان سيارة نوع "اودي" خرجت عن سيطرة سائقها على الطريق المذكور لتصدم بحائط مما اسفر عن مصرع السائق وشخص اخر كان يستقل العجلة معه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة أربعة اشخاص بينهم فتاتان بحادثي غرق وتصادم في دهوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة أربعة اشخاص بينهم فتاتان بحادثي غرق وتصادم في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).