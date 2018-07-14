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الخنيسي يظهر في حسابات الزمالك.. وكاسونجو والنقاز في خطر
2018/07/14 | 15:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عبده الليثي     فيسبوك      تويتر كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن تفكير نادي الزمالك في التعاقد مع طه ياسين الخنيسي، مهاجم الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رغم اكتمال عدد الأجانب في قائمة الزمالك، إلا أن النادي يفكر في ضم الخنيسي اقتناعًا بإمكانياته الكبيرة، وأنه سيكون دعمًا قويًا في الموسم الجديد.

وعُرض الخنيسي على مجلس إدارة الزمالك، من بعض وكلاء اللاعبين لضمه خلال الفترة الحالية، لضمه بعد التعاقد مع مواطنه فرجاني ساسي من النصر السعودي.

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ويمتلك الزمالك في قائمته كلًا من كابونجو كاسونجو وحميد أحداد وحمدي النقاز وفرجاني ساسي، كلاعبين أجانب، حيث تنص اللوائح على وجود رباعي أجنبي في الموسم الجديد.

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ويحسم مجلس الزمالك في الفترة المقبلة، أمر التعاقد مع الخنيسي، حيث من المحتمل الاستغناء عن واحد من الثنائي كاسونجو أو النقاز.

كلاسيكو الأرض أصبح أقل أهمية بعد رحيل أحد أهم قطبيه 😢(🖌️ @omomani) pic.twitter.com/nP9WZHCysE

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2018

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