ديشامب وفرصة تكرار إنجاز زاجالو وبيكنباور

2018/07/14 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود ضياء فيسبوك تويتر يستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة كرواتيا غدًا في نهائي كأس العالم المقام في روسيا من أجل حلم معانقة اللقب العالملي للمرة الثانية في تاريخ الديوك.

وصل المنتخب الفرنسي للمباراة النهائي ةبعد ان أقضى الأرجنتين وأوروجواي واخيرًا بلجيكا في الأدوار الإقصائية للبطولة.

كل شوارع باريس وزغرب ستجدها فارغة، فالجميع حبس أنفاسه وذهب لمشاهدة المباراةنهائي كأس العالم..



كل العالم سيشاهد أحد هذين المنتخبين يعانق الذهب، يحقق المجد ويُسطر تاريخًا لأمته بين الأبطاليومان فقط على رؤية أحدهم يختتم مسيرته بلقب بطل العالم أو آخر يبدأ رحلته مع المستديرة بتحقيقه pic.twitter.com/JHWJrhnGb6

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 13, 2018المدرب الفرنسي ديديه ديشامب بعد خسارة نهائي يورو 2016 على الأراضي الفرنسي أمامه فرصة لمصالحة الجماهير ودخول التاريخ.

ديشامب سيكون المدرب الرابع الذي يلعب نهائي كأس العالم بعد أن فاز بكأس العالم كلاعب بعد الثلاثي ماريو زاجالوا وفرانس بيكنباور ورودي فولر.

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في حال الفوز فسيكون ديشامب ثالث من يحقق لقب كأس العالم كلاعب ومدرب بعد زاجالو الذي فاز بكأس العالم مع البرازيل كلاعب عامي 1958 و1962 ثم كمدرب عام 1970 وفرانس بيكنباور الفائز بكأس العالم مع ألمانيا الغربية عام 1974 ثم كمدرب عام 90.

ديشامب كان قائد منتخب فرنسا الذي حقق اللقب الأول لكأس العالم عام 1998 بالتغلب على البرزايل في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة.

يُذكر أن المنتخب الفرنسي يلعب النهائي الثالث في تاريخه بعد عامي 1998 و2006 بينما يصل المنتخب الكرواتي للنهائي للمرة الأولى في تاريخه.

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