رئيس الاتحاد الأوروبي: أشجع كرواتيا في النهائي

2018/07/14 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر أكد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنّه يشجع منتخب كراوتيا في نهائي كأس العالم.

كرواتيا وصلت إلى نهائي كأس العالم بعد إقصاء انجلترا لتواجه فرنسا مساء الغد، الأحد.

نهائي كأس العالم | فرنسا تسعى لتجنب سيناريو الأرجنتين وقال السلوفيني تشيفرين في تصريحات للتلفزيون الكرواتي: "لا أخفي عليكم أنني أشجع كرواتيا في النهائي على حساب فرنسا، فنحن بلد الجوار ولدي أصدقاء كثر من هناك".

وتابع: "صراحة لم أتوقع أن تصل كرواتيا للنهائي، لكن بعد القرعة أخبرت ممثل الاتحاد أنني أتوقع وصولهم إلى المربع الذهبي".

سوكر: لدينا فريقًا من المحاربين ومودريتش يستحق الكرة الذهبية https://t.co/dSV3cPZ4lh pic.twitter.com/fMZaog5A36

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2018 وواصل: "بالطبع كان هناك فرق أقوى من كرواتيا، ولكنّهم مقاتلون بطبعهم ولا يستسلمون بسهولة، ولذلك نجحوا في تقديم بطولة مميزة".

وأردف: "فرنسا تمثل كرة القدم المستقبلية، إنهم يمتلكون اللاعبون طوال القامة والأقوياء بدنيا وأصحاب السرعات والمهارات، ولكن النهائي دائمًا منقسم 50% بين كل منتخب وكل شيء وارد الحدوث".

كما أشاد تشيفرين بالتنظيم الكبير في مونديال روسيا مؤكدًا أنّ التواجد الأمني كان مناسبًا للحدث.

وأتم: "لوكا مودريتش يستجق الفوز بالكرة الذهبية وخاصة لو حققت كرواتيا كأس العالم، سيكون هذا إنصافًا للاعب بعد سنوات من بذل الجهود".

نهائي كأس العالم | لوفرين يخشى شبح هنري وبالاك كرواتيا حققت المركز الثالث في كأس العالم 1998 وهذه المرة الأولى التي تصل فيها إلى النهائي.





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