رئيس الاتحاد الأوروبي: أشجع كرواتيا في النهائي

كرواتيا وصلت إلى نهائي كأس العالم بعد إقصاء انجلترا لتواجه فرنسا مساء الغد، الأحد.
نهائي كأس العالم | فرنسا تسعى لتجنب سيناريو الأرجنتين وقال السلوفيني تشيفرين في تصريحات للتلفزيون الكرواتي: "لا أخفي عليكم أنني أشجع كرواتيا في النهائي على حساب فرنسا، فنحن بلد الجوار ولدي أصدقاء كثر من هناك".
وتابع: "صراحة لم أتوقع أن تصل كرواتيا للنهائي، لكن بعد القرعة أخبرت ممثل الاتحاد أنني أتوقع وصولهم إلى المربع الذهبي".
سوكر: لدينا فريقًا من المحاربين ومودريتش يستحق الكرة الذهبية https://t.co/dSV3cPZ4lh pic.twitter.com/fMZaog5A36
— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2018 وواصل: "بالطبع كان هناك فرق أقوى من كرواتيا، ولكنّهم مقاتلون بطبعهم ولا يستسلمون بسهولة، ولذلك نجحوا في تقديم بطولة مميزة".
وأردف: "فرنسا تمثل كرة القدم المستقبلية، إنهم يمتلكون اللاعبون طوال القامة والأقوياء بدنيا وأصحاب السرعات والمهارات، ولكن النهائي دائمًا منقسم 50% بين كل منتخب وكل شيء وارد الحدوث".
كما أشاد تشيفرين بالتنظيم الكبير في مونديال روسيا مؤكدًا أنّ التواجد الأمني كان مناسبًا للحدث.
وأتم: "لوكا مودريتش يستجق الفوز بالكرة الذهبية وخاصة لو حققت كرواتيا كأس العالم، سيكون هذا إنصافًا للاعب بعد سنوات من بذل الجهود".
نهائي كأس العالم | لوفرين يخشى شبح هنري وبالاك كرواتيا حققت المركز الثالث في كأس العالم 1998 وهذه المرة الأولى التي تصل فيها إلى النهائي.
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