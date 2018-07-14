القوة الصاروخية اليمنية تقصف معسكر الحرس الوطني السعودي بصاروخ باليستي

2018/07/14 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واكد مصدر عسكري يمني "ان القوة الصاروخية قصفت معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران بصاروخ باليستي قصير المدى" ، وأضاف "أن الصاروخ أصاب هدفه وسمع دوي انفجار وسط معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران".انتهى ع.خ

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