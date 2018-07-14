السبت 14 تموز 2018 م (1 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


القوة الصاروخية اليمنية تقصف معسكر الحرس الوطني السعودي بصاروخ باليستي
2018/07/14 | 15:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واكد مصدر عسكري يمني "ان القوة الصاروخية قصفت معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران بصاروخ باليستي قصير المدى" ، وأضاف "أن الصاروخ أصاب هدفه وسمع دوي انفجار وسط معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران".انتهى ع.خ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوة الصاروخية اليمنية تقصف معسكر الحرس الوطني السعودي بصاروخ باليستي) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوة الصاروخية اليمنية تقصف معسكر الحرس الوطني السعودي بصاروخ باليستي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).


كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ارسنال ينضم إلى سباق الحصول على نجم ألمانيا الشاب
⋙ دروجبا عن انتقال رونالدو لليوفى :” اختار الطريق الصعب”
⋙ الجيش السوري يزيل السواتر الترابية على الحدود الاردنية
⋙ مانشستر سيتي يتهم نابولي بالتلاعب في صفقة جورجينيو
⋙ لاعب تنس يسخر من نيمار في منافسات ويمبلدون
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| رئيس إريتريا يصل إثيوبيا في زيارة تاريخية لفتح صفحة سلام جديدة
⋙ فيديو| مراسل الغد: الاحتلال يطلق الرصاص على المتظاهرين في الخليل
⋙ بالصور .. الاعرجي يحضر احتفالية تخرج دورة من ضباط الامن الداخلي
الأكثر شيوعا