الجيش السوري يعثر على اسلحة امريكية الصنع من مخلفات

2018/07/14 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثرت وحدات من الجيش السوري خلال تمشيطها القرى التابعة لمدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي على أسلحة وأجهزة اتصالات وقذائف بعضها أمريكي الصنع من مخلفات إرهابيي "داعش".

وذكرت مصادر سورية اليوم السبت "أن وحدات من الجيش والجهات المختصة وخلال متابعتها تمشيط بلدة حسرات بريف البوكمال الغربي عثرت على مستودع أسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات وقذائف امريكية الصنع من مخلفات إرهابيي (داعش)".ولفتت المصادر إلى "أن الأسلحة شملت مدفع هاون عيار 120 مم وقذائف هاون مختلفة العيارات منها غربي الصنع وصواريخ غراد وصواريخ 107 مم وقذائف رمانات عيار 40 مم أمريكية الصنع وصواريخ مضادة للدبابات إضافة إلى محطة اتصال لاسلكي للبث الفضائي".وبينت المصادر السورية "انه تم أيضاً العثور على عدد من الألغام والعبوات الناسفة المصنعة خصيصاً لتفخيخ أساسات المنازل وربطها بأقفال الأبواب كي تنفجر بمجرد فتحها إضافة إلى أجهزة قيادة وتفجير حقول ألغام".وتتابع وحدات من الجيش السوري وبالتعاون مع الجهات المختصة عمليات تمشيط القرى والبلدات لتفكيك العبوات الناسفة والألغام في ريف دير الزور التي زرعها ارهابيي "داعش" تمهيداً لإعادة الأهالي إلى منازلهم بالتوازي مع إعادة مؤسسات الدولة واستكمال تأمين البنى التحتية والخدمات الأساسية إلى مدينة دير الزور ومناطق أخرى شهدت عودة الحياة الطبيعية إليها بعد تطهيرها من الإرهاب.انتهى ع.خ

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