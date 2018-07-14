فيديو| مراسلو الغد: ترامب يختتم زيارته لبريطانيا باسكتلندا

2018/07/14 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرئيس الأمريكي ينهي زيارته إلى لندن بزيارة اسكتلندا ..



الرئيس الفلسطيني يبحث مع نظيره الروسي في موسكو قضايا المنطقة ..



الحكومة التونسية توقع اتفاقتيتين مع الاتحاد العام للشغل لتحسين أوضاع الموظفين.

المزيد من التفاصيل يتحدث، عمر شاكر مراسل الغد في لندن، وياسر دبابش مراسل الغد في تونس، ويوسف بقار مراسل الغد في موسكو، مع الإعلامي محمد عبد الله عبر النشرة الاخبارية.

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