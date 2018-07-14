فيديو| خبير: حاجة «آبي أحمد» للتنمية وراء توطيد السلام الإثيوبي الإريتري

2018/07/14 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل الرئيس الاريتري ايسياس افورقي الى اثيوبيا في زيارة تاريخية لتوطيد السلام بعد اقل من اسبوع على اعلان الدولتين انتهاء نزاع استمر عقدين من الزمن.

المزيد من التفاصيل يتحدث عطيه عيسوي، صحفي مختص بالشئون الافريقية، والإعلامية داليا نجاتي، عبر النشرة الإخبارية لقناة الغد.

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