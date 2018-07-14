كوريا الجنوبية تستدعي مسؤولين روسيين بعد انتهاك مجالها الجوي

2018/07/14 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ستدعت كوريا الجنوبية مسؤولا بالسفارة الروسية اليوم السبت للتعبير عن “أسفها” من دخول طائرتين عسكريتين روسيتين مجالها الجوي والمطالبة بعدم تكرار ذلك.

وقالت سول إنها دفعت بطائرات عسكرية لاعتراض قاذفتين روسيتين حلقتا في مجالها الجوي أمس الجمعة أربع مرات.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إنها استدعت دبلوماسيا روسيا كبيرا “وعبرت عن أسفها وحثت على عدم تكرار هذه الواقعة”.

كما استدعت وزارة الدفاع مسؤولا عسكريا روسيا وقدمت له احتجاجا على هذا الانتهاك.

وقالت وزارة الدفاع في بيان “دخول طائرات الجيش الروسي للمجال الجوي لن يساعد على استقرار شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا كما لا يمكن استبعاد احتمال وقوع تصادم في الجو”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة إن قاذفتين روسيتين من طراز توبوليف 95 تصحبهما مقاتلات سوخوي 35 حلقت فوق المياه الدولية لبحر اليابان والبحر الأصفر والجزء الشرقي من المحيط الهادي.

وقال الجيش الروسي إن مقاتلات كورية إف-15 وإف-16 وطائرات حربية يابانية إف-2إيه صاحبت الطائرات في “بعض المراحل”.

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