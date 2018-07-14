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العقاب الذي فرضه إيمري على اوباميانج بسبب إضاعة الفرص في التدريبات .!
2018/07/14 | 15:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – كشفت الميرور الإنجليزية عن الطريقة التي يتبعها إيمري مع لاعبيه حال إضاعتهم للفرص في المران حيث انطبق هذا الأمر على اوباميانج .

فقد ألزم إيمري اوباميانج بالركض لأكثر من عشر مرات حول الملعب حتى لا يقوم بإضاعة الفرص من جديد في المران ، وهو مانشره اوباميانج عبر حسابه على الإنستجرام حيث رفع صورة رفقة نكيتا مع التعقيب بأنه يموت من التعب في ظل تبقي عشر دورات من الركض .

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