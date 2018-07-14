الحمد الله يطالب العالم بوقف جرائم الاحتلال في الخان الأحمر

2018/07/14 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس الوزراء رامي الحمد الله المجتمع الدولي بأن يترجم أقواله وبياناته على أفعال حقيقية من خلال اتخاذ إجراءات عملية حازمة، لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الخان الأحمر، وغيرها من التجمعات البدوية، “داعياً العالم للتحرك الجاد لمنع نكبة جديدة يتعرض لها أهالي الخان الأحمر”.

وأكد الحمد الله أن العدوان على التجمعات البدوية تغيير للوقائع على الأرض، وتقويض لحل الدولتين ولإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومتواصلة جغرافيًا، من الخان الأحمر وجبل البابا وسوسيا وأم الجبال وأم الخيروغيرها من التجمعات.

وقال الحمد الله، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت في تجمع الخان الأحمر، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف، وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية:”إننا وبعد كل هذه العقود المتصلة من التشريد وسرقة الأرض والموارد والتوسع الاستيطاني، أحوج ما يكون لتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وتفعيل الحماية الدولية لشعبنا من بطش الاحتلال العسكري”.

وشدد الحمد الله على أن “الخان الأحمر” سيظل على الخارطة في قلب الدولة والمشروع الوطني التحرري، ولن تفلح “إسرائيل” في اقتلاع وترحيل أبنائه، وسنتكاتف جميعًا أفراد وجماعات لتعزيز بقائنا فيها، وصون هويتها، والوصول بالخدمات الحكومية اليها.

واتهم الحمد الله حكومة الاحتلال بمحاولة طمس حضارة وتاريخ السكان الأصليين في هذه الأرض( التجمعات البدوية) والتي هي “امتداد طبيعي لأرضنا المحتلة، وجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين التي لن تقوم إلا والخان الأحمر وكل التجمعات البدوية في قلبها”.

وأشار الحمد الله إلى أن “إسرائيل” أرادت بمخططاتها هذه عزل القدس، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، واستدامة وإطالة احتلالها العسكري، وكذلك تنفيذ مخططتها الاستيطاني المسمى “E1″، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولكافة المواثيق والصكوك الدولية.

وأوضح أن الحكومة وبتوجيهات الرئيس عملت كجزء مهم من مسؤولياتها على تنفيذ مشاريع في المناطق المهمشة والتجمعات البدوية، والمناطق الواقعة خلف الجدار، كما تم استحداث هيئة محلية باسم الخان الأحمر في محافظة القدس.

وقال “ستظل القدس بمقدساتها وأحيائها وقراها ومخيماتها ومضارب بدوها وجهتنا وقبلتنا وبوصلة عملنا السياسي والقانوني والدبلوماسي، وعاصمتنا الأبدية التي لن نتنازل عنها أو نساوم عليها أو ننساها”.

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