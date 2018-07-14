فيديو| مراسل الغد: الاحتلال يطلق الرصاص على المتظاهرين في الخليل

2018/07/14 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل الغد أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز على مسيرة كانت تشيع جثمان شهيد في الخليل، وأضاف أن الاحتلال أطلق قنابل الغاز أيضا على جميع الصحفيين الذين شاركوا في تشييع الجثامين.

المزيد من التفاصيل يتحدث رائد الشريف مع الإعلامي محمد عبد الله عبر النشرة الاخبارية.

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