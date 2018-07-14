اول دعوة للعبادي للاستقالة من منصبه والحكومة تقطع خدمة الانترنت وسط وجنوب العراق

2018/07/14 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رأى مزاحم الحويت المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد يوم السبت ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد "فشل" في أداء مهامه، ويتعين عليه الاستقالة من منصبه.

وتشهد محافظات في جنوب و وسط العراق تظاهرات احتجاجية انطلقت شرارتها من مدينة البصرة الغنية بالنفط اذ يطالب المتظاهرون بتوفير الخدمات وتحسين الواقع المعيشي، وانهاء الفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها، وإيجاد فرص عمل للعاطلين.

وقال الحويت في تصريح لشفق نيوز، ان "ما يحصل الان في المحافظات الجنوبية حق مشروع ومن المفترض الاستجابة لمطالب المتظاهرين"، محملا في الوقت نفسه العبادي مسؤولية اعمال الشغب وحرق الممتلكات التي رافقت بعض التظاهرات لعدم التفاعل مع مطالب المتظاهرين.

ودعا الحويت العبادي الى الاستقالة من منصبه قائلا انه "فشل في أداء المهام المناطة به على اتم وجه إضافة الى التصرفات التي يقوم بها سابقا وحاليا والتأسيس لحروب طائفية، وعرقية بين أبناء الشعب الواحد خاصة في مهاجمة إقليم كوردستان واقحام أبناء الجنوب في ذلك لكي يفرض سياسة امر الواقع".

وتابع بالقول ان "اليوم الشعب في الجنوب قلب المعادلة على العبادي، وعلى حكومته الفاشلة التي تعمل على مصالحها، ولا تخدم المواطنين"، لافتا الى ان العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها تعد هذه الحكومة "مثل حكومة الرئيس المصري السابق محمد مرسي والتي تعمل وفق نهج ديني، وطائفي من خلال تدخل رجال الدين في سياستها".

وحذر الحويت في الوقت ذاته من توسع تنظيم داعش في المناطق التيؤ يتواجد فيها جراء استمرار العبادي في اهمال الشعب وعدم تقديم الخدمات اللازمة، وتحسين واقعهم المعاشي، واستمرار البطالة والفساد.

يتبع..

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