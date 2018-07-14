محافظ ذي قار: على الحكومة الاتحادية الكف عن

2018/07/14 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلناشد محافظ ذي قار، يحيى الناصري، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية في بغداد بـ"الاستجابة لمطالب المتظاهرين" والكف عما وصفها بـ"سياسة التهميش"، وحثَّ في الوقت ذاته المتظاهرين على "عدم التجاوز على الممتلكات العامة والأجهزة الأمنية".وقال يحيى الناصري في بيان، اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إن "الحكومة المحلية في ذي قار تقف اليوم إلى جانب مطالب أهالي المحافظة في توفير الخدمات وفرص العمل كونها مطالب مشروعة ودستورية في ظل توقف جميع المشاريع التي تتجاوز الـ 400 مشروع خدمي إثر تداعيات الأزمة المالية والحرب على داعش".وأضاف الناصري أن "مظاهرات أبناء المحافظة السلمية تعد داعماً أساسياً لمخاطبات ومطالبات الحكومة المحلية الداعية لفتح آفاق للعمل وتنفيذ المشاريع الخدمية لإنهاء معاناة المواطنين والشباب العاطلين في ظل الأزمة الاقتصادية وتداعياتها".مشيراً إلى أنه "أصبح لزاماً على الحكومة الاتحادية وبجميع وزاراتها أن تكون بحجم المسؤولية أمام احتياجات المحافظة التي عانت الكثير وقدمت التضحيات الكبيرة في محاربة الإرهاب".كما حثَّ بغداد على "تأمين فرص العمل والتوظيف في الشركات النفطية وشمول جميع العاطلين بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية وإطلاق موازنات المحافظة وعوائد البترودولار للسنوات السابقة لتحريك عجلة المشاريع وتقديم الخدمات الضرورية في جميع القطاعات".ولفت محافظ ذي قار إلى أن "مطالب أبناء المحافظة ليست بالمستحيلة أو صعبة المنال، لكنها تحتاج إلى عزم ورادة في اتخاذ القرار من قبل الحكومة الاتحادية وعدم الاستمرار في سياسة التهميش لما لها من انعكاسات سلبية كبيرة على المجتمع".داعياً المتظاهرين إلى "المحافظة على ضرورة أن تكون المظاهرات سلمية وتعكس الوجه الحضاري للمحافظة، وعدم السماح للبعض ممن يحاول الإساءة لمطالب المتظاهرين وحرفها عن مسارها من خلال التجاوز على الممتلكات العامة والأجهزة الأمنية".يذكر أن مدينة الناصرية شهدت أمس الجمعة مظاهرة شعبية للمطالبة بالخدمات، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، إلى جانب تأمين فرص عمل للعاطلين.

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