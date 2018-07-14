عضو بمجلس البصرة: الاطلاع على مطالب المتظاهرين يكون بلقاء أصحاب الحكمة وليس دعاة التخريب

2018/07/14 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكدت عضو مجلس محافظة البصرة، بسمه السلمي، أن الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي إلى المحافظة أمس الجمعة، تمخضت عن إيجاد حلول سريعة لتوفير الكهرباء والماء وأن نتائجها ستظهر خلال يومين، مشيرةً إلى أن "الاطلاع على مطالب المتظاهرين يكون بلقاء أصحاب الحكمة وليس دعاة التخريب على مواقع التواصل الاجتماعي".وقالت السلمي لشبكة رووداو الإعلامية: "البصرة شهدت التظاهرات أولاً وقبل المحافظات الأخرى، والعبادي والوزراء واللجنة الوزارية بعد زيارتهم إلى المحافظة كانوا على تماس مع مطالب المتظاهرين لكن يبدو أن المحتجين لم يجدوا حلاً ملموساً ولم تكفهم الوعود"، مضيفةً: "نسعى لإظهار بعض النتائج ومنها إقالة القادة الأمنيين الذين تسببوا بحصول هذه الأحداث".وتابعت أن "أغلب أعضاء المجلس موجودون بتماس مع المتظاهرين حيث تكون الاجتماعات أصحاب الحكمة وليس مع الذين يدعون إلى التخريب ومهاجمة المقرات في مواقع التواصل الاجتماعي"، مبينةً: "نأمل حل الأزمة قريباً".وأكدت أن "بعض القرارات سريعة التحقيق خلال الايام القادمة ومنها المتعلقة بمعالجة ملوحة الماء وتوفير الكهرباء حيث ستنفذ غداً أو بعد غد، مع وصول الإطلاقات من سد الموصل، إضافة إلى إعفاء القادة الأمنيين ومنهم قائد العمليات وآمر القوة الضاربة وبعض القادة الذين تسببوا باستشهاد أحد المتظاهرين شمالي المحافظة، إضافة إلى بعض الحلول طويلة الأمد مثل إنشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه".وأشارت إلى أنه "لم تسجل خسائر كبيرة باستثناء قطع بعض الشوارع وحرق الإطارات ومهاجمة مقر القوة الضاربة لكن لم تسجل اعتداءات على المؤسسات الحكومية والأهلية"، مبينةً أن "هناك تهويلاً في مواقع التواصل الاجتماعي، فالأوضاع في مركز البصرة مستقرة ولا يوجد سوى شارعين مغلقين وقد بدأت قوة التدخل السريع بفرض الأمن".وتوقعت السلمي "تحسن الشبكة الكهربائية وتوفير المياه خلال يومين، بعد تخصيص مبلغ من قبل مجلس الوزراء للقيام بالإجراءات اللازمة وإعطاء صلاحيات واسعة للجنة الاقتصادية ووزير النفط بعيداً عن الروتين".وأوضحت أن "البصرة تعاني من هذه الأزمات منذ زمن طويل وهي تتكرر مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ولقد تفاجئنا بقطع الكهرباء من قبل إيران منذ شهر تموز، إلى جانب ارتفاع الانسياب الملحي بسبب بناء السد التركي". وتشهد عدة محافظات عراقية منها بغداد والبصرة وذي قار وميسان والنجف مظاهرات حاشدة منذ نحو أسبوع ضد تردي الخدمات وتفشي البطالة، تخللتها يوم أمس إغلاق الطرق الرئيسية ومهاجمة مقرات عدد من الأحزاب السياسية فضلاً عن اقتحام مطار النجف، وأسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات من المحتجين ومنتسبي القوات الأمنية بجروح.

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