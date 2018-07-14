مدرب كرواتيا يبشر بـ

2018/07/14 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدرب كرواتيا، زلاتكو داليتش، اليوم السبت 14 يوليو/ تموز، عدم وجود مخاوف من إصابات كبيرة قبل خوض نهائي كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018، أمام فرنسا غدا الأحد، بعدما لعب فريقه ثلاث مباريات متتالية من 120 دقيقة وسط ترقب البلد الصغير لـ"حدث مزلزل".

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