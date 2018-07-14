بعد 20 عاما من العداء... رئيس وزراء إثيوبيا يقدم هديتين للرئيس الإريتري

2018/07/14 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إن التاريخ "يصنع الآن"، وذلك تزامنا مع بدئه أول زيارة إلى إثيوبيا منذ أكثر من عقدين وبعد أيام من إعلان الجارتين انتهاء "حالة الحرب" بينهما.

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