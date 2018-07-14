السبت 14 تموز 2018 م (1 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


بعد 20 عاما من العداء... رئيس وزراء إثيوبيا يقدم هديتين للرئيس الإريتري
2018/07/14 | 16:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إن التاريخ "يصنع الآن"، وذلك تزامنا مع بدئه أول زيارة إلى إثيوبيا منذ أكثر من عقدين وبعد أيام من إعلان الجارتين انتهاء "حالة الحرب" بينهما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 20 عاما من العداء... رئيس وزراء إثيوبيا يقدم هديتين للرئيس الإريتري) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 20 عاما من العداء... رئيس وزراء إثيوبيا يقدم هديتين للرئيس الإريتري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ارسنال ينضم إلى سباق الحصول على نجم ألمانيا الشاب
⋙ دروجبا عن انتقال رونالدو لليوفى :” اختار الطريق الصعب”
⋙ الجيش السوري يزيل السواتر الترابية على الحدود الاردنية
⋙ مانشستر سيتي يتهم نابولي بالتلاعب في صفقة جورجينيو
⋙ لاعب تنس يسخر من نيمار في منافسات ويمبلدون
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| رئيس إريتريا يصل إثيوبيا في زيارة تاريخية لفتح صفحة سلام جديدة
⋙ فيديو| مراسل الغد: الاحتلال يطلق الرصاص على المتظاهرين في الخليل
⋙ بالصور .. الاعرجي يحضر احتفالية تخرج دورة من ضباط الامن الداخلي
الأكثر شيوعا