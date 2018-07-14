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إلقاء عبوة ناسفة على منزل زعيم حزبي في أيرلندا
2018/07/14 | 16:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال حزب شين فين في أيرلندا الشمالية، اليوم السبت، إن عبوة ناسفة ألقيت على منزل زعيم الحزب السابق جيري آدامز الليلة الماضية في هجوم قال الحزب إنه من عمل "جماعات يائسة غير ذات أهمية".

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