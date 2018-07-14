2018/07/14 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حزب شين فين في أيرلندا الشمالية، اليوم السبت، إن عبوة ناسفة ألقيت على منزل زعيم الحزب السابق جيري آدامز الليلة الماضية في هجوم قال الحزب إنه من عمل "جماعات يائسة غير ذات أهمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلقاء عبوة ناسفة على منزل زعيم حزبي في أيرلندا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلقاء عبوة ناسفة على منزل زعيم حزبي في أيرلندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).