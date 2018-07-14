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داعش يهاجم منزل النائب الأول لمحافظ صلاح الدين
2018/07/14 | 16:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صلاح الدين -الشرقية 14 تموز: هاجم تنظيمُ داعش نقطًة عسكرية مُخصصة لحمايةِ منزل النائِب الأول لمحافظِ صلاح الدين، ما اسفَر عن استشهادِ عسكري واصابةِ اثنين آخرَين بجروح.

وأكد مصدرٌ أمني أن عناصر من داعش هاجموا نقطـًة عسكرية تابعة لمنزلِ النائب الأول لمحافِظ صلاح الدين اسماعيل الهلّوب في منطقةِ العَذية شمال الاسحاقي /ما ادى الى استشهادِ عسكرٍي واصابةِ اثنين.

وذكر المصدرُ بأن مسلحي داعش اِستخدموا في هجومِهم الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، لكن النقطـَة العسكرية الموجودة في المكان اِشتبكت معَهم وتمكنت من صدِ الهجوم.

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