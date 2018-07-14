2018/07/14 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين -الشرقية 14 تموز: هاجم تنظيمُ داعش نقطًة عسكرية مُخصصة لحمايةِ منزل النائِب الأول لمحافظِ صلاح الدين، ما اسفَر عن استشهادِ عسكري واصابةِ اثنين آخرَين بجروح.وأكد مصدرٌ أمني أن عناصر من داعش هاجموا نقطـًة عسكرية تابعة لمنزلِ النائب الأول لمحافِظ صلاح الدين اسماعيل الهلّوب في منطقةِ العَذية شمال الاسحاقي /ما ادى الى استشهادِ عسكرٍي واصابةِ اثنين.وذكر المصدرُ بأن مسلحي داعش اِستخدموا في هجومِهم الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، لكن النقطـَة العسكرية الموجودة في المكان اِشتبكت معَهم وتمكنت من صدِ الهجوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يهاجم منزل النائب الأول لمحافظ صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يهاجم منزل النائب الأول لمحافظ صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).