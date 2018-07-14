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استشهاد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة
2018/07/14 | 16:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خان يونس -الشرقية 14 تموز: اُستشهد فتى فلسطيني متأثِرا بجروٍح أصيب بها برصاِص الجيش الاسرائيلي في المنطقة الحدودية في قِطاع غزة.وقالت وزارُة الصحة الفلسطينية في بياٍن مقتضب إن محمد ناصر البالغ من العمر 20 عاما توفي صباح السبت متاثراً بجروٍح اصيب بها برصاِص الاحتلال الاسرائيلي امس الجُمعة في المنطقةِ الحدودية في قطاع غزة.

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