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فصائل المعارضة السورية بدرعا تسلم سلاحها
2018/07/14 | 16:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- درعا-الشرقية 14 تموز: بدأت الفصائل المعارضة السورية المسلحة في مدينة درعا تسليم سلاحها الثقيل للجيش السوري،ـ ما يمهد لاستعادة قوات النظام السيطرة الكاملة على المدينة بموجب اتفاق أبرمته روسيا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أنه جرى السبت تسلم ذخيرة ثقيلة وعتاد متنوع من المسلحين في منطقة درعا البلد في سياق الاتفاق المبرم بين الجانبين على أن تتواصل العملية حتى الانتهاء من تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.

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