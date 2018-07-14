الاحتلال الإسرائيلي يعتقل رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري

2018/07/14 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم السبت، رجل الاعمال الفلسطيني منيب المصري، خلال مشاركته في المؤتمر الاكاديمي الرابع، الذي كان مقرراً عقده اليوم في كلية الآداب (هند الحسيني) جامعة القدس بحي الشيخ جراح وسط القدس، والذي تنظمه الهيئة الاسلامية العليا في القدس، وجمعية المحافظة على الوقف والتراث المقدسي، تحت عنوان «الوقف الاسلامي في القدس».

شرطة الاحتلال حاصرت المتواجدين داخل الكلية، واعتقلت رجل الاعمال المصري وحولته للتحقيق في «المسكوبية»..



وأفرجت عنه بعد ساعة من التحقيق ذهب بعدها لتناول الفلافل في مطعم بالقدس..



ولم تكشف سلطات الاحتلال عن سبب الاعتقال !!

اعتقال شرطة الاحتلال للمصري، جاء بعد قرار منعها من عقد مؤتمر الأوقاف الإسلامية في حي الشيخ جراح بالقدس

ومنعت سلطات الاحتلال، عقد ندوة أكاديمية حول الوقف الإسلامي في مدينة القدس، حيث أوضحت وسائل الإعلام بأن مخابرات الاحتلال منعت عقد مؤتمر حول الوقف الإسلامي في كلية هند الحسيني، بمدينة القدس، بأمر من وزير الأمن الداخلي «جلعاد أردان»

وُلد المصري في نابلس عام 1934، التحق بجامعة النجاح الأهلية، وتخرج من جامعة تكساس بالولايات المتحدة..



شارك المصري في تأسيس جامعة القدس..



وبدأ تأسيس شركات التنقيب عن النفط والغاز، وعمل في الجزائر وليبيا وغيرها من البلدان في أوائل العشرينيات من عمره، أما في الثلاثينيات من عمره أصبح وزيراً في مجلس الوزراء الأردنيفي عهد الملك حسين

كان المصري عضو في مجلس إدارة البنك العربي لمدة 35 عام.



ووصل إلى نائب رئيس مجلس إدارة البنك دون أن يكون يوماً موظفاً في البنك وهي من الأمور نادرة الحصول، وهو من المقربين جدا من عبد الحميد وعبد المجيد شومان مؤسسا البنك العربي، وكان له فضلاً كبيراً في انتشار فروع البنك العربي على مستوى العالم.



وهو عضو مؤسس لمؤسسة التعاون ورئيس فخري لها، وهو عضو في منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها، ورئيس مجلس ادارة مجموعة باديكو القابضة وهو الرئيس السابق لمجلس أمناءجامعة القدس ويرأس أيضاً منتدى فلسطين، إضافة إلى امتلاكه شركة مجموعة الإعمار الهندسية (ادجو) التي أسست عام 1956، ومقرها الرئيس العاصمة الأردنية عمّان، وهي مختصة في الخدمات البترولية والمياه.

اشتهر منيب المصري بـ «عمدة نابلس» و «روثشيلد الفلسطيني»، هو رجل صناعة، ورجل دولة..ويشتهر المصري بأنه أغنى فلسطيني في العالم، بمقتنيات شخصية يقال أنها تمثل ثلثي الاقتصاد الفلسطيني.

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