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فيديو| رئيس إريتريا يصل إثيوبيا في زيارة تاريخية لفتح صفحة سلام جديدة
2018/07/14 | 16:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كسر الرئيس الإريتري، إيسياس أفورقي، العزلة التاريخية مع جارته إثيوبيا، حين حطت طائرته في مطار أديس أبابا، بعد أسبوع من إعلان انتهاء النزاع، الذي استمر عقدين بينهما.

المزيد من التفاصيل في سياق التقرير المصور عبر النشرة الإخبارية.

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