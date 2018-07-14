2018/07/14 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كسر الرئيس الإريتري، إيسياس أفورقي، العزلة التاريخية مع جارته إثيوبيا، حين حطت طائرته في مطار أديس أبابا، بعد أسبوع من إعلان انتهاء النزاع، الذي استمر عقدين بينهما.

المزيد من التفاصيل في سياق التقرير المصور عبر النشرة الإخبارية.

أخبار ذات صلة

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| رئيس إريتريا يصل إثيوبيا في زيارة تاريخية لفتح صفحة سلام جديدة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| رئيس إريتريا يصل إثيوبيا في زيارة تاريخية لفتح صفحة سلام جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).