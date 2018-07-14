إلهام أحمد تكشف عن وجود

2018/07/14 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلكشفت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، عن وجود "مفاوضات" بين النظام والمجلس المحلي لمدينة الطبقة لإعادة خبراء وموظفي الحكومة إلى سد الطبقة في محافظة الرقة. وقالت أحمد في تصريح صحفي تابعته شبكة رووداو الإعلامية: "نحن لم نسلك طريق العسكرة لحل قضايانا مع النظام بل الحوار كان ولا زال خيارنا الأصح لحل كافة القضايا".وأردفت تقول: "لكن عندما تعرضنا لهجوم دافعنا عن نفسنا، لذلك من البديهي أن تبدأ المحادثات حول القضايا الخدمية الضرورية بالنسبة لشعبنا، وسابقاً كنا قد صرحنا أن الثروات الطبيعية هي ملك لكل السوريين، من حق الجميع أن يستفيد منها".وحول طبيعة المفاوضات التي تجري بين النظام ومجلس سوريا الديمقراطية قالت أحمد: "هناك محادثات تجري بالمستوى المحلي، مسؤولين عن المؤسسات الخدمية من طرف النظام ومسؤولين في المجالس المحلية لمدينة الطبقة ومؤسساتها الخدمية، يتم التفاهم في تلك المفاوضات على أن يعود موظفو السد القدماء والخبراء للعمل مع إدارة السد التابعة للإدارة المدنية لمدينة الطبقة، وإعادة تأهيل السد وتصليح أعطابها".وأوضحت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أن المفاوضات التي تجري بين الطرفين (الإدارة الذاتية والنظام) أمر طبيعي لأنه يخدم السوريين، وقد تستمر هذه المحادثات لتشمل مجالات أخرى خدمية".وبشأن الأنباء التي تحدثت حول تسليم الملف الأمني إلى الجهات الأمنية الحكومة، أوضحت أحمد" "ما يخص الملف الأمني فهو ملف حساس جداً، يتعلق بالقضايا القومية، وتحقيق الديمقراطية، فهو غير مطروح على طاولة المحادثات".وأشارت إلى أن "ما يتم الترويج له ورجوع المربعات الأمنية بعيد عن الصحة".يشار إلى أن سد الطبقة المعروف باسم سد الفرات أيضاً يقع في محافظة الرقة على نهر الفرات في سوريا، يبلغ طوله السد 4.5 كم، وارتفاعه أكثر من 60 متراً، وتشكلت خلف السد العظيم بحيرة كبيرة هي بحيرة الأسد ويبلغ طولها 80 كم ومتوسط عرضها 8 كم، ويقع سد الفرات بالقرب من مدينة الثورة النموذجية ويبعد عن مدينة الرقة بحدود 50 كم.وفي 5 تموز 2018، أعلنت حركة المجتمع الديمقراطي التي تضم أحزاب الإدارة الذاتية في كوردستان سوريا، استعدادها للحوار الذي يؤدي إلى الحل في سوريا، مشيرة إلى أنه "لا توجد خطوات جدية من قبل النظام لبدء المفاوضات".وكانت الناطقة الرسمية باسم الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة، ميس كريدي، أعلنت في 5 حزيران المنصرم، أن مجلس سوريا الديمقراطية مستعد لإرسال وفد للتفاوض المباشر في دمشق بدون شروط مسبقة.وقالت كريدي حينها، في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إنه "من خلال لقاء وفد الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة و مباحثاته مع هيئة رئاسة مجلس سوريا الديمقراطية أعلنت الرئيسة المشتركة للمجلس الرفيقة إلهام أحمد استعداد سوريا الديمقراطية لإرسال وفد للتفاوض المباشر في دمشق بدون شروط مسبقة".وكانت صحيفة "الوطن" السورية، قد نقلت عن مصادر لم تسمها في أواخر حزيران المنصرم، أن "الإدارة الذاتية قامت بإزالة أعلام حزب الاتحاد الديمقراطي وصور الشهداء وزعيم العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان من الشوارع والساحات الرئيسة في مدينتي القامشلي والحسكة".وبحسب الصحيفة "من المقرر أن تشمل عملية إزالة الصور مدن رأس العين وعامودا في الأيام القليلة القادمة".

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