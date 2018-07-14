سعد الحديثي: لدينا معلومات عن وجود مندسين بين المتظاهرين

2018/07/14 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، اليوم السبت، أنه لدينا معلومات عن وجود مندسين للقيام بأعمال عنف خلال التظاهرات، مشيراً إلى أن " تحترم حق التظاهر السلمي وتحذر من أي تجاوزات خلال التظاهرات".وقال الحديثي في تصريح لقناة "سكاي نيوز" تابعته شبكة رووداو الإعلامية أن "الحكومة تحترم حق التظاهر السلمي وتحذر من أي تجاوزات خلال التظاهرات". وأضاف أنه "لدينا معلومات عن وجود مندسين للقيام بأعمال عنف خلال التظاهرات"، لافتاً إلى أن "قوات الأمن في حالة تأهب قصوى لحماية الممتلكات العامة والخاصة".وكان رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، اليوم السبت، قد أمر القوات الأمنية بدخول حالة الإنذار "ج" مع اتساع رقعة الاحتجاجات في عدد من المظاهرات والتي تخللتها أعمال عنف.كما وجه العبادي "بالتحاق القادة والآمرين بشكل فوري، وتواجدهم على رأس قطعاتهم العسكرية، إضافة إلى التحاق جميع الضباط بوحداتهم".وتشهد عدة محافظات عراقية منها بغداد والبصرة وذي قار وميسان والنجف مظاهرات حاشدة منذ نحو أسبوع ضد تردي الخدمات وتفشي البطالة، تخللتها يوم أمس إغلاق الطرق الرئيسية ومهاجمة مقرات عدد من الأحزاب السياسية فضلاً عن اقتحام مطار النجف، وأسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات من المحتجين ومنتسبي القوات الأمنية بجروح.

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