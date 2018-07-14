الخطوط الجوية الكويتية تلغي جميع الرحلات المتوجهة الى مدينتي النجف والبصرة

2018/07/14 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إلغاء رحلاتها المتوجهة لمطاري النجف والبصرة.ونقلت صحيفة "الانباء الكويتية" عن مصدر مسؤول في إدارة الطيران المدني بأنه "تم إلغاء جميع الرحلات المتوجهة الى مدينتي النجف والبصرة وذلك بسبب الأوضاع الأمنية الغير مستقرة في العراق وذلك لإشعار آخر". وكشف بأنه لاتوجد أي "أسر عالقة في مطار النجف حالياً ولم نتلقي أي اتصالات بذلك"، مضيفاً أن " لاتوجد أي طائرات كويتية في مطار النجف سواء تابعة للخطوط الجوية الكويتية أو طيران الجزيرة إطلاقاً". ووأوضح أن "طيران الوطنية من المتوقع أن يقوم بتيسير رحلاته الى مطار النجف بعد عيد الأضحي المبارك وفقاً للجدول والرحلات المجدولة له وبذلك ليس هناك أي خطر على الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة وطيران الوطنية". وأشار إلى أن "ادارة الطيران المدني ستقوم بالتنسيق مع مطار النجف في العراق لإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها لإعادة تيسير الرحلات فور توقف الإضرابات هناك وعودة الوضع مثل ماكان عليه". وتابع بأننا "من سلم أولوياتنا المحافظة علي سلامة خطوطنا الوطنية الثلاثة من أي اخطار تتعرض لها لاسمح الله" . وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت اليوم السبت إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مدينة النجف العراقية حتى إشعار آخر بسبب الظروف الأمنية الحالية في مطار النجف.

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