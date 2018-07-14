الطائرات الإسرائيلية تشن هجمات على قطاع غزة

2018/07/14 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قصفت طائرات إسرائيلية عددا من المواقع الفلسطينية وأراضٍ زراعية في قطاع غزة, وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان , ان طائراته استهدفت أربعين موقعا فلسطينيا ,في هجوم هو الأوسع منذ المواجهات بين الطرفين عام ألفين وأربعة عشر, ردا على إطلاق حركة حماس سبعة عشر صاروخا باتجاه إسرائيل.

وكان من بين المواقع التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية , أرضا زراعية في منطقة حي التفاح شرق مدينة غزة، إلى جانب قصف موقع للمقاومة الفلسطينية غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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