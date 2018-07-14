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التظاهرات في البصرة تؤدي إلى إغلاق منفذ سفوان الحدودي
2018/07/14 | 17:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أفادت مصادر محلية بتوجه أعداد من المتظاهرين الغاضبين إلى منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت.

وأوضحت المصادر ان المحتجين على سوء الخدمات والبطالة والفساد , تظاهروا في المنفذ الحدودي، الأمر الذي أدى إلى إغلاقه, في امتداد لموجة التظاهرات التي بدأت في البصرة, وشملت عددا من المحافظات, فيما دعت الكويت رعاياها الموجودين في العراق إلى الابتعاد عن أماكن التجمهر وتجنب استخدام الطرق البرية.

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