موصليون يشدون أزر إخوانهم في المحافظات الجنوبية ويطالبونهم بالتزام السلمية – تقرير

2018/07/14 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب أهالي الموصل إخوانهم المتظاهرين في المحافظات الجنوبية، التزام السلمية، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يغير مجراها السلمي، لتحقيق مطالبهم التي تمثل مطالب جميع العراقيين.

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