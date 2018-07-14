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موصليون يشدون أزر إخوانهم في المحافظات الجنوبية ويطالبونهم بالتزام السلمية – تقرير
2018/07/14 | 17:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

طالب أهالي الموصل إخوانهم المتظاهرين في المحافظات الجنوبية، التزام السلمية، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يغير مجراها السلمي، لتحقيق مطالبهم التي تمثل مطالب جميع العراقيين.

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