سياسي عراقي: لا بد من اعادة الانتخابات وعلى بغداد احترام كوردستان

2018/07/14 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مؤسسة المستقبل في واشنطن، انتفاض قنبر، ان على الحكومة العراقية اعادة اجراء الانتخابات التشريعية باشراف أممي، فيما اشار الى ضرورة احترام ارادة اقليم كوردستان.

وقال قنبر لكوردستان 24 ان "الحكومة الحالية ليست لديها اي صلاحيات، وهي لتصريف الأعمال فقط ونحن في حالة فراغ دستوري".

واضاف ان "هذه الحكومة ينبغي أن تمنع من اتخاذ اي قرار، وتوقيع اي عقود لفائدة الأحزاب الاسلامية التي تحلب الدولة كل يوم".

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