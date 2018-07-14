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وساطة مصرية لوقف العمليات العسكرية في غزة
2018/07/14 | 17:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعمل القيادة المصرية على التوسط لدى الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، لوقف تدهور الوضع العسكري في قطاع غزة.

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