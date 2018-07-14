رئيس جمهورية الغابون لنظيره بوتين: أفريقيا بحاجة إلى روسيا

2018/07/14 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جمهورية الغابون، علي بونغو أونديمبا خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن أفريقيا بحاجة إلى دعم روسيا.

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