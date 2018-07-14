سكارليت جوهانسون تتراجع عن تجسيد دور متحول جنسيا لهذه الأسباب

2018/07/14 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الممثلة الأمريكية، سكارليت جوهانسون، أن تعتذر عن تقديم أحدث أدوارها السينمائية، وذلك بعد نيلها موجة كبيرة من الانتقادات، من مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا.

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