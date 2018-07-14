2018/07/14 | 17:14

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قطع الحكومة العراقية لخدمة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يمتد الى كوردستان

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قطع الحكومة العراقية لخدمة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يمتد الى كوردستان

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